Генконсульство Беларуси в Казани и финансовые результаты «КамАЗа» и «Татнефти»

Генконсульство Беларуси в Казани планируют открыть до 1 апреля 2026 года. Также запланировано открытие генконсульства государства в Уфе.

Чистый убыток «КамАЗа» в первом полугодии 2025 года составил 20,8 млрд руб. В то же время за аналогичный период прошлого года компания имела прибыль на сумму 641,1 млн руб. В первом полугодии 2026 года выручка автогиганта снизилась на 18% и составила 128 млрд руб.

Прибыль «Татнефти» по РСБУ в первом полугодии снизилась в 1,7 раза и составила 66,7 млрд руб. При этом выручка снизилась на 9,7% до 674,1 млрд руб., а себестоимость выросла на 1,7% до 531,9 млрд руб.

ЦИК Татарстана зарегистрировал Рустама Минниханова кандидатом на выборы раиса республики. Он был выдвинут татарстанским региональным отделением партии «Единая Россия».

Скончался бывший глава Минстроя и ЖКХ Марий Эл Виктор Попов. Он был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики с 2001 по 2015 годы.

На центр фигурного катания Загитовой в Казани выделят 1,29 млрд руб. Школу разделят на спортивную и тренировочную зоны. Денежные средства на школу выделят из бюджета Татарстана.

В Вахитовский суд Казани направили дело организаторов финансовой пирамиды Frendex. Пять фигурантов подозревают в обмане более 300 жителей Татарстана, Марий Эл, Удмуртии и других регионов. Им был причинен ущерб в размере более 135 млн руб.

В Чувашии доля автокредитов с взносом более 50% выросла с начала 2025 года. Она увеличилась с 28% до 40%. При этом средняя ставка на новые автомобили снизилась на 2,7 процентного пункта до 10,5%.

777 жителей Татарстана получают зарплату на сумму 1 млн руб. За два года число таких специалистов выросло в 2,2 раза, а за 10 лет — в 7,4 раза. Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают менее 0,1% от общего числа работников.

Диана Соловьёва