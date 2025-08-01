На строительство здания республиканского центра фигурного катания Алины Загитовой в Казани выделят 1,29 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На центр фигурного катания Загитовой в Казани выделят 1,29 млрд рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ На центр фигурного катания Загитовой в Казани выделят 1,29 млрд рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, объект разделят на спортивную и тренировочную зоны. В спортивной части обустроят ледовую арену и зрительскую трибуну, в тренировочной — тренажерные залы, зал для акробатики и хореографии, а также раздевалки.

В центре предусмотрена зона проката коньков и кафетерий на 25 посадочных мест.

Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой РТ». Работы планируется завершить к 1 декабря 2026 года.

Идея создания школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане обсуждалась с июня 2023 года, когда спортсменка встретилась с раисом республики Рустамом Миннихановым. В сентябре 2024 года стало известно, что школу построят на месте футбольного стадиона «Водник» на улице Портовой, 2, площадь участка составит 15,3 тыс. кв. м. В мае 2025 года были опубликованы первые эскизы проекта, включающие тренировочные залы, два зала хореографии, зал кардио и каток.

Анар Зейналов