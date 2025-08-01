По итогам первого полугодия 2025 года чистый убыток ПАО «КамАЗ» составил более 20,8 млрд руб. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистый убыток «КамАЗа» в первом полугодии 2025 года составил 20,8 млрд рублей

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Чистый убыток «КамАЗа» в первом полугодии 2025 года составил 20,8 млрд рублей

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В первом полугодии 2024 года чистая прибыль «КамАЗа» составила 641,1 млн руб.

По итогам шести месяцев 2025 года выручка компании снизилась на 18% и составила 128 млрд руб. Валовая прибыль уменьшилась в четыре раза до 2,9 млрд руб.

Согласно документам, убыток от продаж превысил 9,4 млн руб. В первом полугодии 2024 года этот показатель составлял 697 тыс. руб. Себестоимость продаж также снизилась на 14% до 125 млрд руб.

В 2024 году прибыль «КамАЗа» упала в 28 раз и составила 731 млн руб. При этом выручка организации увеличилась на 6,3% и составила 393,6 млрд руб. Подробнее — в материале «Доход попал под КамАЗ».

ПАО «КамАЗ» — один из крупнейших производителей грузовых автомобилей. По данным Rusprofile, уставный капитал организации составляет почти 35,4 млрд руб. В феврале 2025 года «КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом в России.

Диана Соловьёва