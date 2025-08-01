Скончался бывший министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл Виктор Попов. Ему было 78 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Минстроя и ЖКХ республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался бывший глава Минстроя Марий Эл Виктор Попов

Фото: пресс-служба Минстроя и ЖКХ Марий Эл Скончался бывший глава Минстроя Марий Эл Виктор Попов

Фото: пресс-служба Минстроя и ЖКХ Марий Эл

Министерство выразило соболезнования родственникам и близким Виктора Попова.

Господин Попов был главой Минстроя и ЖКХ Марий Эл с 2001 по 2015 годы. Он окончил Марийский политехнический институт им. М. Горького по специальности «Технология деревообработки», а в 1975 году получил второе высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Имел звание Заслуженного строителя Российской Федерации и Марийской ССР.

Диана Соловьёва