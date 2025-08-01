Чистая прибыль нефтяной компании «Татнефть» в первом полугодии 2025 года составила 66,7 млрд руб., что в 1,7 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в отчете компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась в 1,7 раза в первом полугодии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прибыль «Татнефти» по РСБУ снизилась в 1,7 раза в первом полугодии

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка за указанный период снизилась на 9,7% до 674,1 млрд руб., в то же время себестоимость выросла на 1,7% до 531,9 млрд руб. Кроме того, валовая прибыль сократилась в 1,5 раза до 142,2 млрд руб.

Прибыль до налогообложения составила 81,1 млрд руб., что на 46% меньше показателя годом ранее. Валовая прибыль уменьшилась на 36,6%.

В мае сообщалось, что по итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала в 1,8 раза и составила 37,3 млрд руб. В первом квартале 2024 года чистая прибыль организации составляла почти 68,4 млрд руб.

Анар Зейналов