В суд Казани направили дело организаторов финансовой пирамиды Frendex

Вахитовский суд Казани рассмотрит уголовное дело против организаторов финансовой пирамиды Frendex Алексея Тришакова, Азата Насыбуллина, Рамиса Миндиярова, Алексея Богомолова, Андрея Лобанова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, с мая 2020 года по август 2021 года фигуранты в составе организованной группы обманули более 300 жителей Татарстана, Марий Эл, Коми, Бурятии, Удмуртии, Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Уточняется, что обвиняемые обещали высокую прибыль от инвестиций на платформе Frendex, которая работала как финансовая пирамида. Выплаты старым участникам шли за счет денег вновь привлеченных вкладчиков. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 135 млн руб. Другие участники группы проходят по отдельному уголовному производству.

Диана Соловьёва