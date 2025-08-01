В Татарстане зарплату на сумму более 1 млн руб. в месяц получают 777 работников. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 777 татарстанцев получают зарплату в 1 млн рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ 777 татарстанцев получают зарплату в 1 млн рублей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За два года их число выросло в 2,2 раза, а за 10 лет — в 7,4 раза. При этом 551 человек зарабатывают от 1 до 2 млн руб. в месяц. Зарплату до 3 млн получали 95 жителей республики.

Более 1 млн руб. в месяц зарабатывают менее 0,1% от общего числа сотрудников. Более 145 тыс. работников в Татарстане получают зарплату в размере от 100 до 150 тыс. руб. Еще почти 124 тыс. сотрудников имеют ежемесячный доход от 80 до 100 тыс. руб. Около 6,5 тыс. человек зарабатывали от 400 тыс. до 1 млн руб. в месяц.

Республика Татарстан лидирует среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по числу работников с зарплатой от 1 млн руб. В топ-5 таких регионов входит Нижегородская область (468), Самарская область (289), Башкортостан (243) и Пермский край (213).

Диана Соловьёва