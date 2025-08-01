В Казани генконсульство Беларуси откроют к апрелю 2026 года

Совет министров Республики Беларусь принял решение об открытии генерального консульства в Казани до 1 апреля 2026 года вместо действующего отделения посольства. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Одновременно с открытием генконсульства в Казани будет закрыто отделение посольства Беларуси в городе. Аналогичные изменения произойдут в Уфе — там также откроют генконсульство и закроют отделение посольства к апрелю 2026 года.

Кроме того, до 30 декабря 2025 года в Воронеже откроется новое отделение посольства Беларуси в России. Финансирование расходов на открытие и содержание новых дипломатических учреждений будет осуществляться за счет средств министерства финансов Беларуси.

В мае 2025 года Россия официально уведомила белорусскую сторону о согласии на открытие генерального консульства Беларуси в Казани и Уфе. Соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова с заместителем главы МИД Беларуси Евгением Шестаковым.

Анар Зейналов