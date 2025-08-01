Главные новости за 1 августа. Новороссийск

Специалисты ООО «Бау Проект» завершили комплексное обследование жилого дома по адресу Анапское шоссе, 12. В ходе работ эксперты провели визуальный осмотр строительных конструкций, зафиксировали все дефекты и выполнили инструментальные измерения.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство «Морспасслужбы» о повышении суммы исковых требований с 314 млн руб. до 485 млн руб. к владельцам, фрахтователю и страховщикам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе. Увеличение суммы связано с продолжением аварийно-восстановительных работ по состоянию на апрель текущего года.

Правительственная комиссия под руководством Виталия Савельева продолжает координировать работы по ликвидации последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Важный этап операции завершен — специалисты демонтировали надстройки затонувших фрагментов судов, что позволит приступить к установке коффердамов.

На полигон твердых бытовых отходов в Новороссийске завершена доставка песка из Анапы. Всего завезено около 40 тыс. т грунта с пункта временного размещения в хуторе Воскресенский. Этот песок, ранее загрязненный мазутом, прошел очистку и имеет соответствующие сертификаты.

Строительство нового водовода от Крымска до Новороссийска планируют завершить к 2028 году. Протяженность участка составит 30 км.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего компаниям «Волгатранснефть» и «Каматрансойл» в создании компенсационных фондов на общую сумму 1 млрд руб. Эти средства предназначались для расчетов по искам, связанным с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года.