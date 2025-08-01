Суд утвердил отказ создать фонды для расчетов по делу о крушении танкеров

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего компаниям «Волгатранснефть» и «Каматрансойл» в создании компенсационных фондов на общую сумму 1 млрд руб. Эти средства предназначались для расчетов по искам, связанным с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

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Апелляционная жалоба была отклонена. Судебное заседание по рассмотрению жалоб владельцев судов состоялось в четверг, однако полный текст решения пока не опубликован.

Ранее, в марте 2025 года, представители компаний ходатайствовали о создании двух фондов по 500 млн руб. каждый в рамках иска «Морспасслужбы» о возмещении расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов. В «Волгатранснефти» поясняли, что такой механизм предусмотрен Кодексом торгового мореплавания и направлен на защиту интересов потенциальных пострадавших, а не является признанием ответственности. Компания предоставила гарантию Российской национальной перестраховочной компании, однако суд первой инстанции 30 мая отказал в удовлетворении ходатайства.

Параллельно продолжается рассмотрение иска «Морспасслужбы» о взыскании 485,1 млн руб. (первоначально заявлялось 314,5 млн руб.). Следующее заседание назначено на 1 августа. Кроме того, в суд поступили иски от Росприроднадзора (на 49,46 млрд руб. и 35,48 млрд руб.), администрации Анапы (546 млн руб.), а Росрыболовство оценило ущерб водным биоресурсам в 2,5 млрд руб., но иск пока не подавало.

Напомним, авария танкеров с мазутом произошла 15 декабря 2024 года, когда в море вылилось около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. Инцидент привел к введению режима ЧС в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе как на региональном, так и на федеральном уровне.