В Новороссийске завершили завоз анапского песка на мусорный полигон

На полигон твердых бытовых отходов в Новороссийске завершена доставка песка из Анапы. Всего завезено около 40 тыс. т грунта с пункта временного размещения в хуторе Воскресенский. Этот песок, ранее загрязненный мазутом, прошел очистку и имеет соответствующие сертификаты, сообщил «Новороссийскому рабочему» директор ООО «Терра-Н» Алексей Елизаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Руководство полигона заверило, что для хранения грунта выделена специальная площадка с обвалованием, а после завершения поставок песок накроют брезентом.

Перед вывозом с ПВР песок пропустили через специализированную установку «Грохот», которая сортирует грунт, отделяя наиболее загрязненные нефтепродуктами фракции. Песок с минимальным содержанием мазута будут использовать на мусорном полигоне в качестве инертных материалов. Наиболее загрязненный грунт отправляют на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность».