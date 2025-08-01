Водовод от Крымска до Новороссийска планируют завершить к 2028 году

Строительство нового водовода от Крымска до Новороссийска планируют завершить к 2028 году. Протяженность участка составит 30 км, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В настоящее время завершено проектирование второй нитки Троицкого водовода до Крымска, работы на котором должны закончиться в 2027 году. Параллельно началась подготовка технического задания для проектирования участка до Новороссийска.

Водоснабжение Новороссийска остается проблемным с 1990-х годов, когда воду подавали по графику. Износ водопроводных сетей города превышает 70%. На решение этой проблемы в 2025-2027 годах выделено 1,8 млрд руб. Особенно остро дефицит воды ощущается летом, когда нагрузка на систему возрастает в несколько раз из-за притока туристов.

В декабре 2024 года в Новороссийске временно прекратили выдачу разрешений на строительство объектов без технической возможности подключения к водоснабжению. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева проблему водоснабжения планируют полностью решить до 2029 года. В 2025 году в городе начнется капитальный ремонт и строительство 26 км водопроводных сетей, что позволит сократить потери воды до 12,5% и дополнительно подавать 16 тыс. кубометров воды в сутки.