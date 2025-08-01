Требования «Морспасслужбы» к владельцам «Волгонефти» увеличены до 485 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство «Морспасслужбы» о повышении суммы исковых требований с 314 млн руб. до 485 млн руб. к владельцам, фрахтователю и страховщикам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Керченском проливе. Увеличение суммы связано с продолжением аварийно-восстановительных работ по состоянию на апрель текущего года, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

В ходе заседания представитель «Морспасслужбы» пояснил, что требования предъявляются солидарно к судовладельцам («Каматрансойл» и «Волгатранснефть»), фрахтователю («Кама шиппинг») и страховым компаниям («ВСК» и «Абсолютстрахование»). Страховщики выразили возражения против солидарной ответственности.

Параллельно страховые компании повторно ходатайствовали о создании фондов ограничения ответственности судовладельцев в размере 533 млн руб. для каждого танкера, ссылаясь на положения международного морского права. Ранее суд уже отклонял аналогичное ходатайство. Следующее заседание по делу назначено на 8 августа.

Напомним, иск связан с расходами на ликвидацию последствий экологической катастрофы, произошедшей в декабре 2024 года при крушении нефтеналивных судов.