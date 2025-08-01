В Новороссийске подтвердили безопасность дома после бытового взрыва газа

Специалисты ООО «Бау Проект» завершили комплексное обследование жилого дома по адресу Анапское шоссе, 12. В ходе работ эксперты провели визуальный осмотр строительных конструкций, зафиксировали все дефекты и выполнили инструментальные измерения, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно заключению, здание пригодно для проживания и безопасной эксплуатации, за исключением трех квартир (№47, 48 и 58), где требуется проведение восстановительных работ. Коммунальные услуги во всем доме предоставляются в штатном режиме.

Параллельно продолжается оформление документов для компенсационных выплат пострадавшим жильцам. Эксперты подготовили рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания, включая перечень необходимых восстановительных мероприятий для поврежденных квартир.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске при взрыве бытового газа 21 июля в многоэтажном доме на ул. Анапское шоссе, 12 погиб пожилой мужчина.