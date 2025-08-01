Завершен демонтаж надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть»

Правительственная комиссия под руководством Виталия Савельева продолжает координировать работы по ликвидации последствий аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Важный этап операции завершен — специалисты демонтировали надстройки затонувших фрагментов судов, что позволит приступить к установке коффердамов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За время работ водолазы «Морспасслужбы» подняли со дна 1,6 тыс. т грунта, загрязненного нефтепродуктами. На береговой линии очищено 855 км побережья, собрано и вывезено на утилизацию 178 тыс. т загрязненного песка и грунта.

Все отходы направляются в специализированные организации для безопасной переработки. Работы по ликвидации последствий экологической катастрофы продолжаются в акватории Черного моря и на прибрежных территориях.