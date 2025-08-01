В Геленджике начали строить дендропарк площадью свыше 60 га

В Геленджике приступили к строительству первой очереди дендрологического парка общей площадью свыше 60 га. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Важно, что при работах сохранят все деревья и кустарники, серди которых есть и краснокнижные. Высадят и новые растения. Парк украсят широкие аллеи, детские площадки с разными активностями. Геленджик — один из наших главных курортов, и я уверен, что новый парк станет его настоящим украшением»,— написал господин Кондратьев.

На первом этапе обустроят территорию площадью 15 га. Здесь создадут системы водоснабжения и водоотведения, установят детскую тематическую площадку «Песок и вода», обустроят парковку на 700 машиномест.

Кроме того, на территории выложат плиткой дорожки для пеших и велосипедных прогулок. Строительство первой очереди планируют завершить в конце следующего года.

Проект предусматривает создание большой входной группы. Благоустройство выполнят в едином древесном стиле. При реализации проекта сохранят всю существующую растительность, включая краснокнижные виды, а также высадят новые растения.

Анна Гречко