Коллекционная недвижимость как вектор развития Сочи

По данным ФД «Неометрия» и консалтинговой компании Macon, рынок Сочи демонстрирует явный перевес в сторону инвест-отелей: за 4 года ввод жилья в Сочи снизился в три раза, а число квадратных метров в инвест-отелях увеличилось более чем втрое. В среднесрочной перспективе ситуация может привести к дальнейшему сокращению нового качественного жилья в городе-курорте. Одним из векторов развития города может стать коллекционная недвижимость.



Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия»

Фото: предоставлено Федеральным девелопером «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» и консалтинговая компания Macon проанализировали структуру спроса и предложения в Сочи по типам и классам недвижимости. По их данным объем ввода многоквартирного жилого строительства в Сочи за год демонстрирует двукратное снижение, а с 2021 года – трехкратное. Если в 2021 году было введено 958 тыс. кв. м жилья, то в 2023 – уже 687 тыс. кв м, а в 2024 – только 369 тыс. кв. м. Хотя в 2025 году ситуация немного выправилась – за первое полугодие было введено почти столько же жилых квадратных метров, сколько за весь прошлый год – 366 тысяч кв. м.

При этом и предложение и, как следствие структура спроса по классам жилой недвижимости распределяется очень неравномерно. Большая часть объема сконцентрировано в классах «комфорт» и «комфорт плюс». И только 10% представлены бизнес- и премиум-классы.

В сегменте инвест-отелей ситуация противоположная. С 2021 по 2024 годы объем ввода вырос более чем в три раза: с 108 тыс кв. м до 369 тыс. кв. м. За первое полугодие 2025 года уже введено 380 тыс. кв. м. По классам почти 60% приходится на бизнес- и премиум-классы, 40% – элит-класс и только 1% – комфорт.

«С одной стороны для курортного города – это закономерное перераспределение предложения. Рынок ориентируется на отдыхающих, гостей города, которые приезжают для качественного отдыха. Это и те, кто привык к высокому сервису, и те, кто хочет отдыхать с комфортом, превышающим их привычный уровень жизни, и тех, кто планирует инвестировать и получать постоянный доход. Однако, с другой стороны, рынок должен развиваться гармонично, чтобы не было перенасыщения одного сегмента и дефицит другого», – считает Змиевская Ольга, директор по исследованиям консалтинговой компании MACON.

«Снижение объема ввода связано с рядом факторов: географических, градостроительных и экономических. В конечном итоге это может привести к локальной нехватке жилой недвижимости, которая в средне- и долгосрочной перспективах будет более осязаема. Анализируя спрос по классам недвижимости, мы считаем, что помимо инвест-отелей, одним из векторов развития города-курорта, должна быть коллекционная жилая недвижимость, – считает Анна Сапегина, директор по продажам ФД «Неометрия». – Развитие отельного премиального направления не закрывает потребность той аудитории, которая ищет жилье высочайшего класса для собственного проживания, для возможности организовать свою морскую резиденцию в ее классическом понимании. Сочи традиционно был местом для отдыха русской аристократии и сейчас элитный клубный дом в городе-курорте должен совмещать в себе и традиции родового гнезда, и современные характеристики, которые предлагают абсолютную приватность с насыщенным отдыхом и разнообразием возможностей».

Сегодня Сочи занимает лидирующую позицию среди туристических регионов с большим отрывом от них. В 2024 году Краснодарский край посетило 20 млн официальных туристов (останавливающихся в отелях и вносящих туристический сбор), из них 8 млн – в Сочи. При этом Крым, Алтай, Кавказские минеральные воды по количеству туристов в 2024 году не дотягивали даже до 5 млн. В Сочи турпоток ежегодной растет: с 2020 года он увеличился с 6,6 до 8 млн. Администрация города прогнозирует к 2030 году рост до 10 млн.

Интерес к курортной недвижимости и инвестиционной, и для собственного проживания растет. В 2025 году цены продолжают рост с декабря 2024 до июня 2025 гг в жилой недвижимости стоимость квадратного метра увеличилась с 407 тыс. руб. до 570 тыс. руб, в инвест-отелях с 1,03 млн руб. до 1,07 млн руб. за квадрат.

https://neometria.ru