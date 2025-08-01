В Геленджике приступили к строительству нового дендрологического парка

В Геленджике стартовали строительные работы в рамках возведения нового дендрологического парка площадью более 60 га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При работах специалисты сохранят все деревья и кустарники, среди которых есть краснокнижные, также произведут высадку новых насаждений. Парк украсят широкие аллеи, детские площадки с разными активностями.

«Геленджик — один из наших главных курортов, и я уверен, что новый парк станет его настоящим украшением. Строительство первой очереди планируют завершить в конце следующего года»,— сообщил глава Кубани.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на благоустройство второй очереди терренкура Маркотх выделят 54 млн руб.

На схеме маршрута второй очереди терренкура «Маркотх» отмечены 10 точек для благоустройства. Подрядчику предстоит организовать парковку, установить площадку ТБО, склад, входную арку, качели, ограждения, скамейки, информационные таблички, беседки, качели и прочие объекты благоустройства.