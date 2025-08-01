На строительство центра фигурного катания Загитовой выделят 1,3 млрд рублей
Около 1,29 млрд рублей будет выделено на строительство здания центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
В соответствии с контрактом, работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Источник финансирования — бюджет республики Татарстан.
Речь идет о строительстве ледовой арены со зрительской трибуной, тренажерных залов. Подрядчик также должен будет поставить мебель и оборудование, провести работы по созданию инфраструктуры и благоустройству.
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Жизнь и спортивные победы Алины Загитовой
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