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На строительство центра фигурного катания Загитовой выделят 1,3 млрд рублей

Около 1,29 млрд рублей будет выделено на строительство здания центра фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани, следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

В соответствии с контрактом, работы должны быть завершены до 1 декабря 2026 года. Источник финансирования — бюджет республики Татарстан.

Речь идет о строительстве ледовой арены со зрительской трибуной, тренажерных залов. Подрядчик также должен будет поставить мебель и оборудование, провести работы по созданию инфраструктуры и благоустройству.

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Жизнь и спортивные победы Алины Загитовой

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Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в семье с татарскими корнями. Ее родители почти год не могли определиться с именем. Выбор был сделан во время просмотра одного из выступлений гимнастки Алины Кабаевой

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в семье с татарскими корнями. Ее родители почти год не могли определиться с именем. Выбор был сделан во время просмотра одного из выступлений гимнастки Алины Кабаевой

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Отец будущей олимпийской чемпионки — хоккейный тренер Ильназ Загитов, мать — Лейсан Загитова не связана со спортом, но мечтала о фигурном катании. Алина Загитова освоила лед в пять лет, с семи начала тренироваться в Ижевской детско-юношеской спортивной школе, которую посещала до 2015 года. До 10 лет фигуристка не могла завоевать ни одной награды

Отец будущей олимпийской чемпионки — хоккейный тренер Ильназ Загитов, мать — Лейсан Загитова не связана со спортом, но мечтала о фигурном катании. Алина Загитова освоила лед в пять лет, с семи начала тренироваться в Ижевской детско-юношеской спортивной школе, которую посещала до 2015 года. До 10 лет фигуристка не могла завоевать ни одной награды

Фото: Личный архив Алины Загитовой

В феврале 2016 года фигуристка приняла участие в первенстве России. Дебют принес Загитовой лишь девятое место, но ее прокат «Дон Кихот» удивил жюри своей сложностью. В следующем сезоне она выступила с этой же программой на этапе Гран-при во Франции, заняв первое место, а затем третье — в Словении. После победы в финале в Марселе и последующей череды успешных выступлений в других турнирах спортсменку допустили до взрослых соревнований

В феврале 2016 года фигуристка приняла участие в первенстве России. Дебют принес Загитовой лишь девятое место, но ее прокат «Дон Кихот» удивил жюри своей сложностью. В следующем сезоне она выступила с этой же программой на этапе Гран-при во Франции, заняв первое место, а затем третье — в Словении. После победы в финале в Марселе и последующей череды успешных выступлений в других турнирах спортсменку допустили до взрослых соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На Олимпиаде-2018 в Пченхане, где главной фавориткой среди фигуристок-одиночниц считалась Евгения Медведева, Загитова в образе черного лебедя побила мировой рекорд в коротком прокате, набрав 82,92 балла. Стать лучшей в произвольной программе ей позволил сложный каскад лутц — риттбергер. Домой она вернулась с золотом, завоеванном в личном зачете, и серебром, взятом в команде&lt;br> На фото (слева направо): Алина Загитова, ее тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Евгения Медведева и президент России Владимир Путин

На Олимпиаде-2018 в Пченхане, где главной фавориткой среди фигуристок-одиночниц считалась Евгения Медведева, Загитова в образе черного лебедя побила мировой рекорд в коротком прокате, набрав 82,92 балла. Стать лучшей в произвольной программе ей позволил сложный каскад лутц — риттбергер. Домой она вернулась с золотом, завоеванном в личном зачете, и серебром, взятом в команде
На фото (слева направо): Алина Загитова, ее тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Евгения Медведева и президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня не было права на ошибку»

«Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня не было права на ошибку»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

После триумфального выступления на Олимпийских играх японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила Алине Загитовой щенка по кличке Масару (на фото), тем самым исполнив давнюю мечту фигуристки. Собаку вручили в Москве в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ

После триумфального выступления на Олимпийских играх японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила Алине Загитовой щенка по кличке Масару (на фото), тем самым исполнив давнюю мечту фигуристки. Собаку вручили в Москве в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / AP

Отношения спортсменки с тренером Этери Тутберидзе сложились не сразу. В 13 лет фигуристка переехала из Ижевска в Москву вместе с бабушкой для занятий в группе Тутберидзе. Из-за трудностей в общении с тренером Алина Загитова на несколько месяцев уходила к другой наставнице — Анне Царевой

Отношения спортсменки с тренером Этери Тутберидзе сложились не сразу. В 13 лет фигуристка переехала из Ижевска в Москву вместе с бабушкой для занятий в группе Тутберидзе. Из-за трудностей в общении с тренером Алина Загитова на несколько месяцев уходила к другой наставнице — Анне Царевой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Серебряную медаль, которую мы завоевали в команде, я специально положила в карман куртки, чтобы она всегда была со мной, потому что мне тогда казалось, это что-то нереальное, и эта медаль для меня много значила. А свою олимпийскую медаль, точно не помню, кажется, положила под подушку, спать с медалью было не очень удобно»

«Серебряную медаль, которую мы завоевали в команде, я специально положила в карман куртки, чтобы она всегда была со мной, потому что мне тогда казалось, это что-то нереальное, и эта медаль для меня много значила. А свою олимпийскую медаль, точно не помню, кажется, положила под подушку, спать с медалью было не очень удобно»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После Олимпиады-2018 Алина Загитова сохраняла позицию лидера на международной арене — выиграла турнир Nebelhorn Trophy, а также этапы Гран-при в Москве и Хельсинки

После Олимпиады-2018 Алина Загитова сохраняла позицию лидера на международной арене — выиграла турнир Nebelhorn Trophy, а также этапы Гран-при в Москве и Хельсинки

Фото: Sergei Grits / AP

В 2018 году Алина Загитова завоевала золото чемпионата Европы, а в 2019-м победила на мировом первенстве в Японии, откатав программу без единой помарки. Таким образом спортсменка стала первой россиянкой, взявшей все главные трофеи фигурного катания

В 2018 году Алина Загитова завоевала золото чемпионата Европы, а в 2019-м победила на мировом первенстве в Японии, откатав программу без единой помарки. Таким образом спортсменка стала первой россиянкой, взявшей все главные трофеи фигурного катания

Фото: Toru Hanai / AP

«Когда после Олимпийских игр меня спрашивали о моих эмоциях… Да я просто очень много работала. И только сейчас, спустя время, понимаю, какими были эмоции и через что прошла»

«Когда после Олимпийских игр меня спрашивали о моих эмоциях… Да я просто очень много работала. И только сейчас, спустя время, понимаю, какими были эмоции и через что прошла»

Фото: Luca Bruno / AP

Сезон 2019/20 спортсменка начала в качестве фаворитки, успешно выступив в командном турнире Japan Open и завоевав золото. Однако впоследствии лучшим ее результатом на турнире серии Гран-при стало второе место на французском этапе

Сезон 2019/20 спортсменка начала в качестве фаворитки, успешно выступив в командном турнире Japan Open и завоевав золото. Однако впоследствии лучшим ее результатом на турнире серии Гран-при стало второе место на французском этапе

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

В 2019-м Алина Загитова принимала участие в ледовых шоу не только в России, но и гастролировала с концертной программой за рубежом. В Японии она выступала в дуэте с олимпийским призером Нейтаном Ченом

В 2019-м Алина Загитова принимала участие в ледовых шоу не только в России, но и гастролировала с концертной программой за рубежом. В Японии она выступала в дуэте с олимпийским призером Нейтаном Ченом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

«Я не ухожу из большого спорта… Но хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние — я хочу выходить на старты»

«Я не ухожу из большого спорта… Но хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние — я хочу выходить на старты»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2019 года фигуристка решила приостановить соревновательную карьеру и сосредоточиться на участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей

В декабре 2019 года фигуристка решила приостановить соревновательную карьеру и сосредоточиться на участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алина Загитова активно участвует в промо-кампаниях и является лицом нескольких брендов. В 2018 году она стала послом косметической марки Shiseido, а в феврале 2019-го — спортивного бренда Puma. Также снималась в рекламах «Аэрофлота» и Aqua Mineralе

Алина Загитова активно участвует в промо-кампаниях и является лицом нескольких брендов. В 2018 году она стала послом косметической марки Shiseido, а в феврале 2019-го — спортивного бренда Puma. Также снималась в рекламах «Аэрофлота» и Aqua Mineralе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

В 2020 году поступила на факультет журналистики в РАНХиГС. В 2021-м на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге работала в качестве репортера Первого канала. В этой же роли она выступила на зимних Олимпийских играх в Пекине

В 2020 году поступила на факультет журналистики в РАНХиГС. В 2021-м на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге работала в качестве репортера Первого канала. В этой же роли она выступила на зимних Олимпийских играх в Пекине

Фото: Михаил Александров / ТАСС

«До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени»

«До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

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Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в семье с татарскими корнями. Ее родители почти год не могли определиться с именем. Выбор был сделан во время просмотра одного из выступлений гимнастки Алины Кабаевой

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Отец будущей олимпийской чемпионки — хоккейный тренер Ильназ Загитов, мать — Лейсан Загитова не связана со спортом, но мечтала о фигурном катании. Алина Загитова освоила лед в пять лет, с семи начала тренироваться в Ижевской детско-юношеской спортивной школе, которую посещала до 2015 года. До 10 лет фигуристка не могла завоевать ни одной награды

Фото: Личный архив Алины Загитовой

В феврале 2016 года фигуристка приняла участие в первенстве России. Дебют принес Загитовой лишь девятое место, но ее прокат «Дон Кихот» удивил жюри своей сложностью. В следующем сезоне она выступила с этой же программой на этапе Гран-при во Франции, заняв первое место, а затем третье — в Словении. После победы в финале в Марселе и последующей череды успешных выступлений в других турнирах спортсменку допустили до взрослых соревнований

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На Олимпиаде-2018 в Пченхане, где главной фавориткой среди фигуристок-одиночниц считалась Евгения Медведева, Загитова в образе черного лебедя побила мировой рекорд в коротком прокате, набрав 82,92 балла. Стать лучшей в произвольной программе ей позволил сложный каскад лутц — риттбергер. Домой она вернулась с золотом, завоеванном в личном зачете, и серебром, взятом в команде
На фото (слева направо): Алина Загитова, ее тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Евгения Медведева и президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я ощущала не конкуренцию, а то, что у меня не было права на ошибку»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

После триумфального выступления на Олимпийских играх японская Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину подарила Алине Загитовой щенка по кличке Масару (на фото), тем самым исполнив давнюю мечту фигуристки. Собаку вручили в Москве в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / AP

Отношения спортсменки с тренером Этери Тутберидзе сложились не сразу. В 13 лет фигуристка переехала из Ижевска в Москву вместе с бабушкой для занятий в группе Тутберидзе. Из-за трудностей в общении с тренером Алина Загитова на несколько месяцев уходила к другой наставнице — Анне Царевой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Серебряную медаль, которую мы завоевали в команде, я специально положила в карман куртки, чтобы она всегда была со мной, потому что мне тогда казалось, это что-то нереальное, и эта медаль для меня много значила. А свою олимпийскую медаль, точно не помню, кажется, положила под подушку, спать с медалью было не очень удобно»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После Олимпиады-2018 Алина Загитова сохраняла позицию лидера на международной арене — выиграла турнир Nebelhorn Trophy, а также этапы Гран-при в Москве и Хельсинки

Фото: Sergei Grits / AP

В 2018 году Алина Загитова завоевала золото чемпионата Европы, а в 2019-м победила на мировом первенстве в Японии, откатав программу без единой помарки. Таким образом спортсменка стала первой россиянкой, взявшей все главные трофеи фигурного катания

Фото: Toru Hanai / AP

«Когда после Олимпийских игр меня спрашивали о моих эмоциях… Да я просто очень много работала. И только сейчас, спустя время, понимаю, какими были эмоции и через что прошла»

Фото: Luca Bruno / AP

Сезон 2019/20 спортсменка начала в качестве фаворитки, успешно выступив в командном турнире Japan Open и завоевав золото. Однако впоследствии лучшим ее результатом на турнире серии Гран-при стало второе место на французском этапе

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

В 2019-м Алина Загитова принимала участие в ледовых шоу не только в России, но и гастролировала с концертной программой за рубежом. В Японии она выступала в дуэте с олимпийским призером Нейтаном Ченом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

«Я не ухожу из большого спорта… Но хочу, чтобы у меня вернулось обратно это состояние — я хочу выходить на старты»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2019 года фигуристка решила приостановить соревновательную карьеру и сосредоточиться на участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алина Загитова активно участвует в промо-кампаниях и является лицом нескольких брендов. В 2018 году она стала послом косметической марки Shiseido, а в феврале 2019-го — спортивного бренда Puma. Также снималась в рекламах «Аэрофлота» и Aqua Mineralе

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смышляев  /  купить фото

В 2020 году поступила на факультет журналистики в РАНХиГС. В 2021-м на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге работала в качестве репортера Первого канала. В этой же роли она выступила на зимних Олимпийских играх в Пекине

Фото: Михаил Александров / ТАСС

«До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед. Каждый день проводила на катке с другими фигуристками, естественно, мы общались, но не скажу, что были лучшими друзьями – у нас индивидуальный вид спорта, где каждый за себя. На остальное не было ни сил, ни времени»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

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