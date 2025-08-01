Главные новости за 1 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Кузьминский суд Москвы отклонил иск жительницы Краснодара, требовавшей выплатить ей джекпот в размере 357 млн руб., который она якобы выиграла в лотерее в 2023 году.

Участники ОПГ предстанут перед судом за хищение 64 млн руб. из бюджета Кубани. С 2019 по 2023 год четверо жителей края действовали в составе организованной группы и заключили более 40 контрактов с администрациями муниципальных образований на разработку схем организации дорожного движения.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее не удовлетворил ходатайства о создании двух фондов ограниченной ответственности в объеме по 500 млн руб. каждый.

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство «Морспасслужбы» об увеличении исковых требований до 485,1 млн руб. по делу о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива.

Завершен демонтаж надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть». Под руководством специалистов «Морспасслужбы» водолазными группами собрано свыше 1,6 тыс. т замазученного грунта.

ГК «Точно», (владелец — бизнесмен Николай Амосов), приступила к реализации своего первого проекта жилой недвижимости в Москве. В районе Южное Тушино началось строительство жилого комплекса бизнес-класса «ЮТУ» стоимостью 13,5 млрд руб.

Движение по участку Почтового тракта в Краснодаре открыли после завершения восстановительных работ. Дорога соединяет Западный обход с хуторами Копанской и Новый, где расположены мусорный полигон и Новое кладбище.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности принять и восстановить памятник художнику Ивану Айвазовскому, демонтированный в Карабахе.