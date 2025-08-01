Требования к владельцам танкеров «Волгонефть» выросли до 485 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство «Морспасслужбы» об увеличении исковых требований до 485,1 млн руб. по делу о крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» у Керченского пролива. Сумма пересмотрена с учетом работ по устранению последствий аварии до апреля включительно, сообщает ТАСС.

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Ранее предварительные требования составляли около 314,5 млн руб. Истец обратился в суд с просьбой о повышении суммы компенсации.

Представитель «Морспасслужбы» пояснил, что речь идет о солидарном взыскании с судовладельцев, торгово-чартерного фрахтователя и страховых компаний, привлеченных к делу в качестве соответчиков. Представители страховщиков выразили несогласие с солидарным взысканием.

Страховые компании ВСК и «Абсолютстрахование» подали ходатайство о создании фондов ограничения ответственности судовладельцев на 533 млн руб. за каждое судно. Основанием служат Кодекс торгового мореплавания и Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Заседание отложено до 8 августа.

Ответчиками выступают компании «Каматрансойл» (владелец «Волгонефть-212»), «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефть-212») и «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефть-239»), а также страховщики ВСК и «Абсолютстрахование». Ранее судовладельцы и фрахтователь уже обращались с просьбой о создании фондов ограничения ответственности, но получили отказ.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее не удовлетворил ходатайства о создании двух фондов ограниченной ответственности в объеме по 500 млн руб. каждый.

Анна Гречко