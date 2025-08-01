Глава Крыма предложил восстановить памятник Айвазовскому, снесенный в Карабахе

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности принять и восстановить памятник художнику Ивану Айвазовскому, демонтированный в Карабахе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Господин Аксенов отметил, что Айвазовский был уроженцем Крыма и внес значительный вклад в развитие как российской, так и мировой культуры.

«Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам»,— написал глава Крыма.

Памятник Айвазовскому был установлен в Карабахе в 2021 году при участии российского миротворческого контингента. Информация о сносе монумента появилась в конце июля. Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил сожаление в связи с демонтажем монумента.

Анна Гречко