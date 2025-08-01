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Завершен демонтаж надстройки затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть»

Министр транспорта Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии, координирующей работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива. В рамках заседания был рассмотрен ход проведения аварийно-спасательных мероприятий в акватории Черного моря и на прибрежной территории, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным участников совещания, завершен демонтаж надстроек затонувших судов — мероприятие, предваряющее установку коффердамов для изоляции и последующего подъема фрагментов танкеров. Под руководством специалистов «Морспасслужбы» водолазными группами собрано свыше 1,6 тыс. т замазученного грунта.

С начала проведения работ очищено 855 км береговой линии, включая участки, прошедшие повторную очистку. Объем собранного загрязненного песка и почвы составил порядка 180 тыс. т, из которых более 178 тыс. т уже переданы на утилизацию в десять специализированных организаций. Работы по удалению и нейтрализации загрязненного грунта продолжаются.

Вячеслав Рыжков

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