Суд отказал краснодарке в выплате лотерейного джекпота на 357 млн рублей

Кузьминский суд Москвы отклонил иск жительницы Краснодара, требовавшей выплатить ей джекпот в размере 357 млн руб., который она якобы выиграла в лотерее в 2023 году. Краснодарка обратилась с требованием признать недействительным протокол тиражной комиссии розыгрыша и выплатить выигрыш по трем лотерейным билетам. Также истица просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, краснодарка в 2023 году получила на электронную почту официальное уведомление о крупном выигрыше. Однако позже на сайте оператора результаты изменились — сумма сократилась до 400 руб.

Представители лотерейной компании объяснили, что во время розыгрыша произошел технический сбой. В работе программного обеспечения сайта и мобильного приложения некорректно отображались результаты тиражей, которые отличались от официальных итогов. Участников уведомили об ошибке через размещение информации в интернете.

Суд в удовлетворении всех исковых требований отказал.

Лия Пацан