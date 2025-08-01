Участники ОПГ предстанут перед судом за хищение 64 млн руб из бюджета Кубани

Уголовное дело о мошенничестве при выполнении дорожных контрактов в муниципалитетах Краснодарского края направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

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По данным следствия, с 2019 по 2023 год четверо жителей края действовали в составе организованной группы и заключили более 40 контрактов с администрациями муниципальных образований на разработку схем организации дорожного движения. Работы были выполнены с нарушениями нормативных требований, а более 64,4 млн руб. из краевого бюджета были похищены.

Организатор группы также легализовал свыше 8 млн руб., полученных преступным путем. Один из обвиняемых — действующий сотрудник регионального Минтранса, возглавлявший один из отделов.

На имущество участников дела на сумму 15 млн руб. наложен арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы по ст. 159 (мошенничество) и 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ.

Анна Гречко