В Краснодаре открыли движение по восстановленному Почтовому тракту

Движение по участку Почтового тракта в Краснодаре открыли после завершения восстановительных работ. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Дорога соединяет Западный обход с хуторами Копанской и Новый, где расположены мусорный полигон и Новое кладбище. Как отметил мэр, восстановление участка позволит разгрузить транспортные потоки и обеспечить проезд специализированной техники. Сейчас участок покрыт гравием, общая протяженность дороги составляет около 12 км.

Ранее, в 2022 году, завершили строительство 5,5 км трассы от Копанского в сторону Краснодара. В текущем году восстановили еще более 6 км до Западного обхода. Проект включен в краевую программу «25/35», инициированную губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Асфальтирование дороги планируют на последующих этапах. До начала капитальных работ гравийный участок будут поддерживать в пригодном состоянии.

Анна Гречко