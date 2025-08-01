Кубанский застройщик инвестирует 13,5 млрд в строительство ЖК в Москве

Группа компаний «Точно» (владелец — бизнесмен Николай Амосов) приступила к реализации своего первого проекта жилой недвижимости в Москве. В районе Южное Тушино началось строительство жилого комплекса бизнес-класса «ЮТУ» стоимостью 13,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Точно» Фото: ГК «Точно»

Проект предусматривает возведение двух башен с футуристичной архитектурой, объединенных торговой галереей. Согласно данным Градостроительно-земельной комиссии, общая площадь комплекса составляет порядка 45,7 тыс. кв. м, из которых в продажу выведено около 32 тыс. кв. м. Всего в проекте предусмотрено 498 квартир, 80% из них — с панорамными видами, потолками до 5,3 м и увеличенным остеклением.

На площадке ведутся подготовительные работы — демонтаж существующих построек, расчистка территории, вынос инженерных сетей. В ближайшее время планируется начать устройство котлована и проведение водопонижения.

Сдача объекта намечена на первый квартал 2028 года.

Вячеслав Рыжков