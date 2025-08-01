Завершено расследование дела о коррупции экс-главой Безенчукского района

Безенчукский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Безенчукского района Владимира Аникина. Ему инкриминируется совершение преступлений по пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки путем вымогательства, совершенное через посредника, в крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР и прокуратура по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера в размере, эквивалентном 180 тыс. руб., сотрудниками одной из субподрядных организаций». Они выполнили работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего обвиняемому. Работы были проведены взамен на оказание содействия в дальнейшем заключении шести муниципальных контрактов на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Общая сумма контрактов составила 10 млн руб.

В 2021 году глава Безенчукского района потребовал от директора фирмы, которая в рамках муниципального контракта выполняла работы по восстановительному ремонту водозаборной скважины, передать ему ноутбук стоимостью около 90 тыс. руб. Взамен чиновник беспрепятственно принял выполненные работы и посодействовал в заключении с данной фирмой новых муниципальных контрактов на общую сумму 7 млн руб.

На имущество Владимира Аникина наложен арест на сумму 850 тыс. руб. в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.

Владимира Аникина задержали 21 сентября прошлого года, после этого чиновник был отправлен в отставку. В ноябре прошлого года суд привлек экс-главу Безенчукского района к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ), ему назначили штраф в размере двух тыс. руб. В апреле текущего года прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения чиновника на — «из-за утраты доверия».

Руфия Кутляева