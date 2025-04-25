В Самарской области задержанного экс-главу района требуют уволить из-за утраты доверия

Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения бывшего главы администрации Безенчукского района Самарской области Владимира Аникина. Соответствующий иск подан в суд. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Владимир Аникин является фигурантом двух уголовных дел о получении взятки (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что бывший глава муниципального образования получал услуги имущественного характера и иное имущество от подрядчиков, которые работали на территории района по муниципальным контрактам.

Предполагалось, что за незаконное вознаграждение Владимир Аникин будет беспрепятственно принимать выполненные работы и оплачивать их. Надзорное ведомство усмотрело в действиях экс-чиновника конфликт интересов.

Экс-главу района задержали в сентябре 2024 года. А в ноябре Владимира Аникина привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ): он задекларировал недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2022 год, но не устранил нарушения, когда их выявил контрольный орган.

Георгий Портнов