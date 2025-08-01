В Крыму готовы забрать снесенный в Нагорном Карабахе памятник Айвазовскому

Крым готов забрать себе памятник известному художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, который снесли в Карабахе. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, «война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами она не оправдывалась». Господин Аксенов убежден, что это «опасный симптом прежде всего для самих разрушителей».

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам»,— написал глава РК в своем Telegram-канале.

Власти Азербайджана снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому (армянину по национальности) в Нагорном Карабахе.

Александр Дремлюгин, Симферополь