В Степанакерте снесли памятник художнику Айвазовскому

Власти Азербайджана снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха.

В агентстве уточнили, что памятник демонтировали 30 июля, в день рождения художника. Власти Азербайджана приняли такое решение из-за противостояния «армянскому культурному присутствию в Карабахе», сказано в публикации Sputnik.

Монумент Ивану Айвазовскому был установлен 1 декабря 2021 года. Автор памятника — скульптор Салават Щербаков. Он создавал бюсты и памятники и другим выдающимся армянам (господин Айвазовский был армянином по национальности).

Подробнее о динамике отношений двух стран — в материале «Ъ» «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».