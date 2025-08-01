WSJ: Рэй Далио продал последнюю долю в хедж-фонде Bridgewater

Американский миллиардер Рей Далио продал последнюю долю в основанном им хедж-фонде Bridgewater Associates и вышел из совета директоров. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

По данным издания, на прошлой неделе компания сообщила клиентам, что выкупила последние акции, принадлежавшие господину Далио. Один из собеседников издания считает, что теперь крупнейшими долями владеют содиректор по инвестициям Боб Принс и Суверенный фонд Брунея. Последнему принадлежит около 20% в Bridgewater.

Сам Рей Далио рассказал, что продолжит инвестировать в фонд и будет ждать его успехов в роли «клиента и наставника». Источники, близкие к компании, рассчитывают, что выход миллиардера из состава владельцев Bridgewater и совета директоров упростит управление фондом. Генеральный директор Bridgewater Нир Бар Деа и сопредседатель совета директоров Майк Макгавик назвали это событие «идеальной кульминацией».

Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который нацелен на получение максимального дохода при заданном риске или на минимальный риск при заданном доходе. В 2012 году Bridgewater стала крупнейшим хедж-фондом в мире, однако в последние годы его активы сократились. На конец 2024 года они составили $92,1 млрд, а в 2019-м достигали $168 млрд.

Рей Далио занимает 150 место в списке миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается в $16 млрд. Пост главы фонда господин Далио покинул в 2022 году.