Главные новости к утру 1 августа

Президент США Дональд Трамп зявил, что намерен ввести санкции против России. Однако, по его словам, он не уверен, что они будут иметь какой-либо эффект. «Я не уверен, что они (санкции — “Ъ”) будут иметь какой-либо эффект, но мы намерены их ввести. …Это война, которая никогда не должна была произойти»,— сказал президент США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибудет в Россию с визитом после поездки в Израиль. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По информации Белого дома, поездка господина Уиткоффа в сектор Газа назначена на 1 августа.

Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами РФ по Украине. «Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно,— сказал президент США. — Это война Байдена, а не моя».

Разработчик отечественных процессоров «Байкал Электроникс» до конца 2025 года намерен поставить российским заказчикам несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, а до конца 2026 года — более 100 тыс.

Нефтяной рынок отреагировал на последние санкции ЕС и ужесточение правил захода иностранных судов в порты. В результате ставки фрахта на перевозку российской нефти 21–27 июля выросли до 30% в зависимости от направления, а отгрузки сырья из портов упали до минимума с начала февраля.

По данным «Ъ», «Леста Игры» в ближайшее время может вернуться к переговорам о выкупе проекта «Война миров: Сибирь» от 1CGame Studios. Речь идет также о переходе в компанию креативного продюсера студии Альберта Жильцова и его команды. По оценкам собеседников «Ъ», стоимость проекта составляет около $30 млн, $10 млн уже было вложено в разработку.

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил законопроект о военных расходах, включающий около $1 млрд поддержки Украине, несмотря на запрос администрации президента Дональда Трампа об исключении такого финансирования. Законопроект предусматривает $800 млн на инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) и $225 млн на инициативу по безопасности для стран Балтии.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт право на две пенсионные выплаты участникам СВО. Закон распространяется на граждан, заключивших контракт с организациями, содействующими российской армии, или состоявших в воинских формированиях ДНР и ЛНР, если они получили ранения на территории Украины, Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской областей.

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 перенесен на 1 августа. Изначально он был запланирован на 31 июля, причиной отмены стал плохой прогноз погоды. В состав экипажа корабля входят российский космонавт Олег Платонов и астронавты Зина Кардман, Майкл Финк и Кимия Юи.