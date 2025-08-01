«Байкал» уже в процессе

Разработчик отечественных процессоров «Байкал Электроникс» до конца 2025 года намерен поставить российским заказчикам несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, а до конца 2026 года — более 100 тыс. Участники рынка уже оформляют заказы. Стоимость переноса производства только одного типа процессоров может составлять от 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Байкал Электроникс» начал принимать заказы на процессоры Baikal-M и Baikal-L, рассказал “Ъ” директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. По его словам, объем поставок до конца 2025 года может составить несколько десятков тысяч процессоров Baikal-L и Baikal-M, а к концу 2026 года — превысить уровень в 100 тыс. Господин Изумрудов сообщил, что из-за небольшого тиража чипы российского вендора будут дороже американских Intel и AMD. «Производительность процессора Baikal-M можно сравнить с процессором Intel i3 седьмого поколения (выпущен в 2017 году), Baikal-L компаниями еще не тестировался, но его показатели должны быть выше»,— подчеркивает он.

Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов не стал комментировать старт производства процессоров и партнерства с российскими производителями вычислительной техники, сославшись на соглашение о неразглашении. Но добавил, что на данный момент все процессоры Baikal-M распроданы. Baikal-L, по его словам, находится в разработке.

Как сообщал “Ъ” в конце 2021 года, на разработку нового чипа Baikal-L с топологией 12 Нм было выделено из госбюджета 3,8 млрд руб., опытные образцы планировалось получить к 2023 году (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Тогда гендиректор компании Андрей Евдокимов утверждал, что эти процессоры предназначены для создания на их базе корпоративных ноутбуков. Процессоры планировалось производить на тайваньском TSMC (см. “Ъ” от 2 июля 2021 года). Однако после начала конфликта на Украине TSMC отказался сотрудничать с российскими компаниями, в том числе с «Байкал Электроникс» (см. “Ъ” от 16 июня 2022 года). В середине 2025 года гендиректор ICL Евгений Степанов сообщил, что его компания начала разрабатывать ноутбук под процессор Baikal-L. Производство процессоров Baikal-M было начато на TSMC в 2019 году по топологии 28 Нм. В марте 2022 года российская компания Bitblaze начала разработку ноутбука на процессоре Baikal-M.

О том, что «Байкал Электроникс» до конца года начнет продавать новые процессоры Baikal-M и Baikal-L, знает и гендиректор компании «Бештау» (производит вычислительную технику) Олег Осипов. По его словам, у «Бештау» есть несколько разработок вычислительной техники на процессорах Baikal-M, однако они были заморожены из-за отсутствия изделий с середины 2022 года. 31 июля на портале государственной информационной системы поддержки появилась информация о том, что производитель вычислительной техники «Элпитех» зарегистрировал партию материнских плат на Baikal-L в количестве 796 штук, сейчас товар проходит проверку уровня локализации производства. В «Элпитехе» от комментариев отказались.

Директор компании «Промобит» (производит вычислительную технику под брендом Bitblaze) Максим Копосов говорит, что не слышал о планах по возобновлению выпуска Baikal-M, однако знает о намерениях «Байкал Электроникс» выпустить Baikal-L — процессор для устройств с батарейным питанием, который может заменить Baikal-M. «В России нет площадок, которые могут произвести микросхемы такого уровня, поэтому, вероятно, процессоры производятся на одной из азиатских фабрик»,— говорит он. По его словам, перенос производства с одного завода на другой может стоить от 1 млрд руб. за один тип процессора, что сопоставимо со стоимостью разработки нового чипа.

Использование в вычислительной технике российских процессоров практически сразу дает доступ этому изделию к госзаказу, говорит первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов. Однако, по его мнению, такую продукцию необходимо тщательнее проверять перед госзакупками, так как некоторые недобросовестные компании могут использовать отечественный чип как декорацию, в то время как фактически весь функционал реализуется на иностранной микроэлектронике. По оценке господина Копосова, спрос на данные процессоры будет зависеть от действий регулятора: «Если государство создаст ниши для российских процессоров, например в доверенных ПАК для использования в критической инфраструктуре, чипы "Байкал Электроникс" будут иметь спрос».

Тимофей Корнев