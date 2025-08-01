Комитет cената США одобрил $800 млн помощи Украине

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил законопроект о военных расходах, включающий около $1 млрд поддержки Украине, несмотря на запрос администрации президента Дональда Трампа об исключении такого финансирования. Об этом сообщает агентство Reuters.

Законопроект предусматривает $800 млн на инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) и $225 млн на инициативу по безопасности для стран Балтии. Сенатор Крис Кунс уточнил, что общая поддержка Украины составит около $1 млрд.

Бюджетный запрос Дональда Трампа не предусматривал финансирования USAI. Однако многие конгрессмены-республиканцы, особенно в Сенате, выступили за поддержку Украины, пояснили в Reuters.

Для того чтобы стать законом, законопроект об ассигнованиях должен быть принят полным составом Сената, а затем согласован с версией Палаты представителей. После этого документ будет передан в Белый дом на подпись или на него будет наложено вето Дональда Трампа.