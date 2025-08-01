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Трамп заявил, что опечален ударами РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что опечален авиаударами РФ по Украине.

«Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно. Это война Байдена, а не моя»,— сказал президент США (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести санкции против России по истечению 10-дневного дедлайна, хотя и не уверен в эффективности рестрикций. По его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».

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