Главные новости за 31 июля. Липецк, Тамбов, Воронеж, Орел, Белгород

На конкурс по выбору подрядчика для капремонта корпуса школы №15 в липецком Ельце (является объектом культурного наследия) никто не заявился.

Суд рассмотрит иск тамбовского поставщика зерна к «Токаревской птицефабрике».

Петербургский предприниматель, владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер выкупил имущественный комплекс тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"».

Воронежская «Агроэко» запустила свинокомплекс на 48 тыс. голов в Тульской области.

Операторы мобильной связи могут пересмотреть тарифы на услуги в связи с отключением интернета в Орловской области.

Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта на железной дороге.

Суд завершил восьмилетний земельный спор воронежских агропредприятий «Талекс» и «Рикон».

ФСБ задержала белгородца по подозрению в участии в террористической организации.

В Воронежской области увеличат число устройств для работы сирен.

Во время празднования Дня города в Орле запретили электросамокаты.