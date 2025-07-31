Главные новости за 31 июля. Липецк, Тамбов, Воронеж, Орел, Белгород
На конкурс по выбору подрядчика для капремонта корпуса школы №15 в липецком Ельце (является объектом культурного наследия) никто не заявился.
Суд рассмотрит иск тамбовского поставщика зерна к «Токаревской птицефабрике».
Петербургский предприниматель, владелец сети ленинградских ортопедических салонов «Кладовая здоровья» Борис Липнер выкупил имущественный комплекс тамбовского ОАО «Мясоптицекомбинат "Первомайский"».
Воронежская «Агроэко» запустила свинокомплекс на 48 тыс. голов в Тульской области.
Операторы мобильной связи могут пересмотреть тарифы на услуги в связи с отключением интернета в Орловской области.
Житель Воронежа получил 17 лет за подготовку теракта на железной дороге.
Суд завершил восьмилетний земельный спор воронежских агропредприятий «Талекс» и «Рикон».
ФСБ задержала белгородца по подозрению в участии в террористической организации.
В Воронежской области увеличат число устройств для работы сирен.
Во время празднования Дня города в Орле запретили электросамокаты.