Воронежская «Агроэко» запустила свинокомплекс на 48 тыс. голов в Тульской области

Группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (активы в Воронежской и Тульской областях, штаб-квартира в Воронеже) ввела в эксплуатацию свиноводческий комплекс «Степной» в Ефремовском районе Тульской области, сообщила пресс-служба компании. Комплекс производственной мощностью 10,2 тыс. т свинины в живом весе в год рассчитан на единовременное содержание 48 тыс. голов. На предприятии создано порядка 60 новых рабочих мест.

В пресс-службе ГК сообщили, что «объект построен по современной модели моноблока и включает в себя полный цикл производства от опороса до откорма», а «производственные процессы максимально автоматизированы благодаря системам автоматического кормления, поения, навозоудаления и управления микроклиматом».

Запущенный в Тульской области комплекс стал пятидесятой производственной площадкой ГК, подчеркнули там

Объем инвестиций в конкретно этот свинокомплекс «Агроэко» не раскрывает, однако на ПМЭФ-2025 председатель совета директоров ГК Владимир Маслов и тульский губернатор Дмитрий Миляев подписали соглашение об инвестициях в 6,2 млрд руб. в строительство двух схожих по параметрам свинокомплексов общей мощностью 20 тыс. т свинины в год при создании 120 рабочих мест.

ГК «Агроэко» осуществляет свою деятельность в Воронежской и Тульской областях. По собственной оценке, шестой в РФ производитель свинины и седьмой в стране производитель комбикормов. Контролируется Владимиром Масловым. Мощности группы позволяют единовременно содержать 1,8 млн животных, а также производить 317 тыс. т свинины и 1,1 млн т комбикорма в год. Земельный банк составляет 113 тыс. га. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК Агроэко», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в 2015 году. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректором выступает Елена Кочура (ранее — Антон Косыгин и Владимир Маслов). 77% ООО подконтрольны лично господину Маслову, 23% принадлежат зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Чистая прибыль ООО «ГК Агроэко» в 2024 году составила 2 млрд руб. (+255% к 2023-му), при выручке 22 млн руб. (+100% к 2023-му).

В 2024 году ГК произвела в Тульской области 59 тыс. т свинины. В 2025 году объем производства в регионе планируется увеличить до 67,6 тыс. т.

На ПМЭФ-2025 губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава «Агроэко» Владимир Маслов подписали инвестсоглашение на 17,5 млрд руб. о развитии мясопереработки в регионе.

Сергей Калашников