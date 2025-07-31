Во время празднования Дня города в Орле запретили электросамокаты

В Орле в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня города в целях обеспечения антитеррористической безопасности будут запрещены парковка и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это следует из сообщения администрации города.

Ограничения будут действовать в период с 2 по 5 августа на участках улицы Максима Горького (от улицы Брестской до улицы Пионерской), улицы Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Максима Горького), на улице Пролетарская гора, в переулке Почтовый (от улицы Пролетарская Гора до дома № 16 и от улицы Ленина до улицы Левый берег реки Орлик), улице Салтыкова-Щедрина (от улицы Полесской до улицы Красноармейской, от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького), улице Гуртьева (от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького), улице Пионерская (от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького).

5 августа с 6:00 до 11:00 будет запрещены стоянка и движение СИМ на улице Гостиная (от улицы Гагарина до Красного моста), Красному мосту, улице Московская (от Красного моста до переулка Новосильский), улице Покровская (от улицы Московской до улицы Советской), улице Степана Разина (от улицы Московской до улицы Советской), улице 4-я Курская (от улицы Новосильской до улицы Пушкина), улице Пушкина (от Красного моста до переулка Новосильский, а также на площади Мира.

В орловском горсовете сообщили, что сейчас прокуратура проводит проверку законности нормативно-правового акта о порядке использования на улицах города СИМ. Документ позволит ввести ограничение на движение на узких улицах и полностью запретить использование СИМ на общественных территориях во время проведения массовых мероприятий.

Власти Воронежа в середине июля рассказывали «Ъ-Черноземье», что пока не планируют вводить запрет и изучают опыт других городов. Однако позже мэр Воронежа Сергей Петрин дал поручение провести опрос населения по поводу полного запрета на использование средств индивидуальной мобильной (СИМ). В итоге порядка 70% пользователей высказались за полный запрет электросамокатов в Воронеже, еще 30% — против во время опроса на странице главы администрации во «Вконтакте».

Ульяна Ларионова