Никто не захотел ремонтировать школу в липецком Ельце за 281 млн рублей

На конкурс по выбору подрядчика для капремонта корпуса школы №15 в липецком Ельце (является объектом культурного наследия) никто не заявился. В связи с этим торги признали несостоявшимися, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составляла 280,7 млн руб.

Победителю тендера предстояло обновить крышу и фасад здания, сети водоснабжения и водоотведения, вентиляции, кондиционирования и отопления, выполнить внутреннюю отделку, а также — монтаж систем оповещения и управления эвакуацией, охранно-пожарной сигнализации. Завершение работ было запланировано на 15 сентября 2026 года.

Это уже второй конкурс на этот подряд, первый также не состоялся из-за отсутствия желающих. Новые торги пока не объявлялись.

О трудностях при строительстве школы за 4,3 млрд руб. в Курске — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова