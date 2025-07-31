Суд завершил восьмилетний земельный спор воронежских агропредприятий «Талекс» и «Рикон»

Арбитражный суд Воронежской области признал недействительными ряд договоров аренды и субаренды между местным ЗАО сельскохозяйственное предприятие «Рикон» и московским главой крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Владимиром Сизоненко. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Данных о подаче господином Сизоненко апелляции в картотеке арбитража пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЗАО «СХП "Рикон"» инициировало разбирательство в мае 2019 года. Компания обратилась с иском к Владимиру Сизоненко с требованием признать недействительными договоры аренды и субаренды земельных участков, объекта недвижимости, а также договоры поставки и купли-продажи незавершенного производства. Все они были заключены 20–21 марта 2018 года.

В качестве третьего лица к делу был привлечен Владимир Точилин, который с мая 2013 года до апреля 2018 года возглавлял «Рикон».

При первичном рассмотрении иска он был отклонен в трех инстанциях, а Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу. В марте 2024 года «Рикон» потребовал пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Арбитражный суд региона удовлетворил ходатайство и отменил свое первое решение по иску.

Конфликт между аграриями, который завершило последнее решение арбитража, продлился почти восемь лет. В марте 2018 года господин Точилин внес в ЕГРЮЛ запись о ликвидации ЗАО, а затем заключил с господином Сизоненко семь договоров. В частности, речь шла о сдаче в аренду более 624 га земли, 27 производственных зданий и сооружений «Рикона», транспортных средств и 56 голов крупного рогатого скота с ветеринарными препаратами и кормами. За пользование имуществом арендатор должен был заплатить 6,7 млн руб. Также между контрагентами были заключены договоры субаренды на земельные участки для выращивания сельхозкультур площадью 2,5 тыс. га с арендной платой 3,5 млн руб. Кроме того, «Рикон» продал КФХ 249 т фуражного ячменя по цене 5,36 тыс. руб. за тонну и незавершенное производство озимой пшеницы площадью сева 500 га по цене 2,86 тыс. руб. за 1 га.

Спустя два года воронежский главк МВД предъявил Владимиру Точилину обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2. ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Следствие посчитало, что фигурант незаконно вывел активы «Рикона» из-под контроля бенефициара — ООО «Талекс агро» Алексея Тотунова (Владимир Точилин ранее возглавлял и эту компанию). В 2023 году бывшего гендиректора приговорили к трем годам лишения свободы, а в начале 2024-го облсуд ужесточил наказание до пяти лет колонии общего режима.

Подробнее об уголовном деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова