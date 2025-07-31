В Орловской области пересчитают тарифы из-за отключений мобильного интернета

Операторы мобильной связи могут пересмотреть тарифы на услуги в связи с отключением интернета в Орловской области. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно. Как только угроза пройдет, интернет будет включен»,— отметил господин Клычков и добавил, что дал поручение по развертыванию сети Wi-Fi в общественных местах. Ранее он пояснял, что ограничения необходимы, чтобы обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области.

В конце июля отключения мобильного интернета охватили все Черноземье. В Белгородской области, которая чаще всех попадает под удары, перебои в основном связаны с физическими повреждениями инфраструктуры. В Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях ограничения исключительно административные: интернет выключают по команде федеральных ведомств. А в Курской области совпали обе причины.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова