В Орловской области пересчитают тарифы из-за отключений мобильного интернета
Операторы мобильной связи могут пересмотреть тарифы на услуги в связи с отключением интернета в Орловской области. Об этом во время прямого эфира сообщил губернатор Андрей Клычков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно. Как только угроза пройдет, интернет будет включен»,— отметил господин Клычков и добавил, что дал поручение по развертыванию сети Wi-Fi в общественных местах. Ранее он пояснял, что ограничения необходимы, чтобы обезопасить инфраструктурные объекты и жителей области.
В конце июля отключения мобильного интернета охватили все Черноземье. В Белгородской области, которая чаще всех попадает под удары, перебои в основном связаны с физическими повреждениями инфраструктуры. В Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях ограничения исключительно административные: интернет выключают по команде федеральных ведомств. А в Курской области совпали обе причины.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».