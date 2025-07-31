Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какой редкий лот представил Sotheby’s на аукционе в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters Фото: Eduardo Munoz / File Photo / Reuters

Я в «Стиле» рассказывала о разных камнях, но о таких пока еще ни разу. Недавно в Нью-Йорке на торгах Sotheby’s продали 25-килограммовый камень, который считается самым большим куском породы с Марса. Как рассказывает аукционный дом, он, предположительно, откололся от поверхности планеты в результате столкновения с астероидом. После этого камень пролетел 225 млн км до Земли и упал в пустыню Сахара. А в 2023 году там его нашел охотник за метеоритами.

Оценивали камень в $2-4 млн, а продали почти за $5,3 млн. Для больших аукционных домов такой лот, может быть, и выглядит экзотическим, но на самом деле не такая уж это и редкость. Как-то я общалась с видным швейцарским коллекционером и дилером, бизнес которого простирался от часов до кашмирских сапфиров. В ходе разговора он мне показал каталог с комментарием: «А вот на этом я заработал чуть ли не больше всего». И знаете, что там было? После всего вышесказанного угадать будет несложно — метеориты и кости динозавров.

Анна Минакова