Фрагмент Марса продан на Земле

Самый крупный марсианский метеорит был продан на аукционе в США за $5,3 млн. Фрагмент весит почти 25 кг и относится к редкой группе, которая составляет около пяти процентов от зарегистрированных марсианских метеоритов. Он образовался в результате медленного охлаждения магмы. В камне также содержится «маскеленит» — стекловидная форма полевого шпата. Камень в 2023-м обнаружил охотник за метеоритами в Нигере. Происхождение метеорита определили в Шанхайском университете. Аукционный дом Sotheby's в описании лота отметил, что по минимальным изменениям в физико-химическом составе метеорита можно понять, что он «относительно недавно прибыл на Землю».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Кто заинтересован в покупке космических фрагментов? И какие еще подобные лоты попадали на торги? Об этом “Ъ FM” рассказала бывший директор Sotheby's в России Ирина Степанова: «На торгах под названием "Аукцион предметов естественной истории" появляются, например, кости динозавров или, если повезет, целый скелет.

Могут быть какие-то редкие камни эпохи неолита. В этот раз из топ-лотов были, безусловно, метеорит и восстановленный скелет цератозавра. Он был продан за $30 млн. Поскольку это очень редкие предметы, аукционы объединяют в один, чтобы набралось достаточное количество лотов. Есть очень серьезные коллекции в Японии, в Америке, в Южной Корее и на Ближнем Востоке. Как правило, это крупные американские, японские, корейские, британские коллекционеры. Но покупают и музеи. У них есть патроны, меценаты, которые позволяют совершить такую покупку. Поэтому, думаю, что этот метеорит приобрел какой-то крупный музей или частный коллекционер».

В зарубежном научном сообществе новости о продаже метеорита восприняли неоднозначно. Палеонтолог Стив Брусатте из Эдинбургского университета в интервью CNN заявил, что ему «место в музее, а не в хранилище олигарха» Не все ученые разделяют подобную точку зрения. Профессор РАН Сергей Попов в беседе с “Ъ FM” назвал выкуп таких экспонатов частными коллекционерами обычной практикой: «Если ученые не смогли найти жалкие $5 млн на этот метеорит, значит, он им не очень нужен.

Учитывая, что $5 млн — это средний годовой бюджет небольшой американской лаборатории. Человек частным образом сам поехал искать метеорит в Сахаре. Он мог преследовать какие угодно цели, в том числе найти его и продать. Вот в археологии проблема решена радикально: вы не можете проводить раскопки, найти что-то и стащить. "Черные копатели", "черные археологи" практически везде преследуются законом. Разница с археологическими артефактами все-таки, как правило, появляется».

До покупки на аукционе фрагмент находился в приватной галерее в итальянском городе Ареццо, а в 2024-м выставлялся в Риме. Имена владельцев не раскрываются.

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Александра Майданская