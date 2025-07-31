Срок за «Звезду»

Во Владивостоке вынесен заочный приговор бывшему генеральному директору ЗАО «Росдорснабжение» (входило в холдинг RDS) Сергею Чевелеву. Он признан виновным в хищении в составе преступного сообщества более 7 млрд руб. у ОАО «Дальневосточный завод “Звезда»», специализирующегося на ремонте атомных подводных лодок. Ранее были осуждены два подельника Сергея Чевелева, еще два фигуранта, среди которых, по версии следствия, глава преступного сообщества экс-директор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь Борбот, находятся за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Чевелев был признан Ленинским райсудом Владивостока виновным по ч. 3 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), сообщила сегодня, 31 июля, Генпрокуратура РФ. Помимо 16 лет колонии строгого режима, в качестве наказания бывший топ-менеджер получил штраф в размере 1 млн руб. Он также должен возместить в солидарном порядке материальный ущерб в пользу ОАО «ДВЗ “Звезда”» на сумму более 7 млрд руб. и в пользу ООО «РТ-Капитал» (правопреемник АО «АКБ “Новикомбанк”») в размере более 500 млн руб.

Материалы расследования в отношении Сергея Чевелева фактически идентичны делу против другого бывшего топ-менеджера ЗАО «Росдорснабжение» Александра Тихонова. В феврале 2025 года тот был приговорен тем же Ленинским райсудом к девяти годам колонии строгого режима. В отличие от Сергея Чевелева Александр Тихонов оказался в зоне досягаемости российских правоохранительных органов — он был задержан в Таиланде и депортирован на родину.

Как говорится в сообщении суда, Александр Тихонов входил в состав ОПС, членами которого в 2010–2014 годах «совершались тяжкие преступления, направленные на хищение денег ОАО ДВЗ “Звезда”, их легализацию и хищение денег АО «АКБ “Новикомбанк”». В частности, в ноябре 2010 года ОАО «ДВЗ “Звезда”» и ЗАО «Росдорснабжение» заключили договор подряда по строительству корпусообрабатывающего цеха со складом металла и сборочно-сварочного производства. Однако, как установили следствие и суд, 4,3 млрд руб., направленные на приобретение оборудования, были похищены, а еще на 2,8 млрд руб. стоимость выполненных работ была умышленно завышена.

Из похищенных денег 654 млн руб. Александр Тихонов «легализовал путем финансовых операций между счетами инфраструктурных организаций».

Александру Тихонову также вменялось в вину мошенничество в сфере кредитования в отношении АО «АКБ “Новикомбанк”». По данным следствия, он в мае 2014 года заключил кредитный договор на 500 млн руб. с финансовым учреждением, но исполнять обязательства по нему «участники преступного сообщества не намеревались».

Напомним, по версии следствия, в состав ОПС, занимавшегося хищениями на ДВЗ «Звезда», помимо Сергея Чевелева и Александра Тихонова, входили экс-директор ДЦСС Игорь Борбот, топ-менеджер RDS Алексей Харис, а также бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов. Последний был приговорен к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве судоверфи «Звезда» (предприятие создавалось на базе ДВЗ «Звезда»). В материалах уголовного дела Алексея Бойцова называлась другая сумма хищений у ДВЗ «Звезда» — свыше 11 млрд руб.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи «Звезда», в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия холдинга RDS.

Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу (к настоящему времени в Россию вернулись Александр Тихонов и Алексей Бойцов). Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола.

В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также ряд компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. Среди них «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель куриного мяса на Дальнем Востоке.

22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Игорь Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».

Алексей Чернышев, Владивосток