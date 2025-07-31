Утилизатора бронетехники ВС РФ Тимофеева приговорили к 9 годам за взятки

Московский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам строгого режима бывшего ответственного за утилизацию бронетехники в Минобороны полковника Илью Тимофеева. Его признали виновным в получении взятки, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Также фигуранту назначили штраф на сумму 5,9 млн руб.

По версии следствия, офицер в 2021 году получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ). Компания занималась демилитаризацией списанной техники. СКР считает, что господин Тимофеев должен был помочь подрядчику в подписании документов при выполнении госконтрактов.

Обвинение просило приговорить подсудимого к 10 годам строгого режима. Защита настаивала, что следствие не доказало наличие полномочий у экс-утилизатора, позволяющих помочь СВТ. Адвокат заявил, что его клиента оговорили предполагаемые взяткодатели. Полковник также отмечал, что в качестве дат передачи взяток указаны дни, когда он был в командировках и не мог получить деньги.

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Никита Черненко