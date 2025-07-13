Десять лет по завету Аристотеля

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по уголовному делу отвечавшего за утилизацию бронетехники в Минобороны Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,9 млн руб. за оказание помощи подрядчику в подписании документов при исполнении госконтрактов. Прокурор попросил приговорить офицера к десяти годам. Свою вину подсудимый не признал. По мнению защиты, господин Тимофеев стал жертвой оговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения по уголовному делу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Его обвиняют в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Прокурор предварил свою речь обширным вступлением, видимо, приняв во внимание интерес прессы к этому делу: «Указанное преступление во все времена являлось уголовно наказуемым деянием и строго каралось. Общественная опасность совершенного очевидна и в наше время, когда вопросы коррупции являются самыми сложными и, наверное, самыми чувствительными». После он повторил фабулу обвинения.

Как рассказывал ранее “Ъ”, версия следствия состоит в том, что в 2021 году офицер получил 2,96 млн руб. от представителей научно-производственного объединения «Самаравзрывтехнология» (СВТ), которое занималось демилитаризацией списанной бронетехники. По версии Главного военного следственного управления СКР, у фирмы возникли проблемы с подписанием документов при исполнении контрактов с Минобороны, и ее представитель обратился к господину Тимофееву за помощью, предложив взятку. Деньги передавались двумя траншами: в конце июля — начале августа и в конце октября 2021 года — через племянника жены полковника Дмитрия Скорика, в квартире которого полковник в то время проживал. Незадолго до этого СВТ перечислила необходимую сумму на расчетные счета своей компании-партнера «Спецтехника», а затем они были обналичены.

Далее военный прокурор заявил, что вина господина Тимофеева подтверждается доказательствами, а защитой не было представлено аргументированных доводов, опровергающих позицию обвинения.

«Величайшее преступление совершается из стремления к избытку, а не к обладанию предметами первой необходимости»,— подытожил свою речь гособвинитель цитатой из древнегреческого философа Аристотеля.

После этого он попросил суд признать полковника Тимофеева виновным в полном объеме и приговорить его к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в двукратном размере взятки, то есть 5,9 млн руб., а также взыскать с него сумму незаконного вознаграждения за счет арестованного имущества и лишить подсудимого права занимать государственные должности, связанные с административно-распределительными обязанностями, на семь лет.

В свою очередь подсудимый отметил, что во время предполагаемой передачи второй части взятки он вообще отсутствовал в квартире, куда принес деньги Дмитрий Скорик.

«В качестве дат передачи взяток указаны дни, когда я был в командировках»,— отметил полковник Тимофеев.

Адвокат подсудимого Юлия Нитченко в своем выступлении заявила, что гособвинением не доказано наличие у подсудимого организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, позволяющих ему выполнить обязательства, которые он якобы взял на себя за взятку.

Напомним, что, по версии защиты, господин Тимофеев стал жертвой оговора со стороны предполагаемых взяткодателей гендиректора СВТ Дмитрия Терентьева, коммерческого директора «Спецтехники» Евгения Канительщикова и посредника — племянника жены полковника, специалиста «Спецтехники» Дмитрия Скорика: после того как последние оформили явки с повинной и дали показания на офицера, их освободили от уголовной ответственности «в связи с деятельным раскаянием».

Также, по словам адвоката Юлии Нитченко, не доказан предмет взятки, так как в ходе предварительного и судебного следствия не было достоверно установлено, что находилось в заклеенных конвертах, которые Дмитрий Скорик дважды отвозил по адресу проживания полковника Тимофеева. В ходе судебного следствия, по мнению защитницы, не было установлено, когда и кем был определен размер взятки, которую якобы получил фигурант. Материалами дела и свидетельскими показаниями не подтвержден квалифицирующий признак «с вымогательством взятки», поскольку умышленного нарушения установленных законом сроков рассмотрения актов демилитаризации не было установлено. В обвинительном заключении не расписаны мотив и цель преступления, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

«Особенно это выделяется,— заявила защитница,— на фоне того, что самый большой платеж по договору между СВТ и "Спецтехникой" в размере 2 млн руб. был отменен самим Тимофеевым в результате проверки, которую он проводил в Комсомольске-на-Амуре».

Кроме того, в нарушение УК РФ арестовано имущество, приобретенное в 2008–2009 годах подсудимым совместно с супругой. Более того, судом было нарушено право Тимофеева на защиту в силу отказа в вызове свидетелей, которые могли бы подтвердить факт оговора фигуранта со стороны Дмитрия Скорика, также судом было ограничено право защиты допросить свидетелей обвинения. В связи с перечисленным адвокат Нитченко просила оправдать полковника Тимофеева, так как в его действиях отсутствует состав преступления, а в случае принятия судом другого решения вынести ему приговор с учетом смягчающих обстоятельств: подсудимый имеет устойчивые социальные связи, впервые привлекается к уголовной ответственности, социально адаптирован, является ветераном боевых действий, внес значительный вклад в развитие Минобороны РФ, имеет хронические заболевания.

Ефим Брянцев