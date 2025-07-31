Зритель потребовал веселья

Комедия — любимый театральный жанр россиян и самый прибыльный, рассказали “Ъ FM” в сервисах по продаже билетов. Развлекательным спектаклям отдают приоритет почти 75% от всех зрителей, показало исследование «Ромира». На втором месте — драма. Ее предпочитают чуть меньше половины. Также популярны музыкальные постановки — около 30% посетителей театра выбирают именно их. Затем идут мелодрамы и трагикомедии, а трагедии находят отклик только у 13% аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Лапина Фото: Елена Лапина

Директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев объясняет выбор в сторону комедии легкостью жанра: «Бесспорно, комедии, детектив, мелодрама — это всегда очень популярный жанр для театральных постановок так же, как и для кино. Но есть спектакли, которые основаны на трагедии или драме, но пользуются большим успехом у зрительской аудитории просто потому, что проделана прекрасная режиссерская и актерская работа.

Импульсивно делая выбор, зрители в первую очередь склоняются в сторону спектаклей полегче — веселых, жизнерадостных. Но если речь идет об очень сложной, серьезной, очень талантливой постановке какого-нибудь хорошего театра, режиссера, с участием отличных артистов, то люди пойдут и на драмы, и на трагедии».

Ранее “Ъ” исследовал данные «Яндекс Афиши»: за первое полугодие средний чек на спектакли вырос на 15% — до 5 тыс. руб. Несмотря на это, продажи билетов в театры увеличились почти в полтора раза. А у МТС Live за тот же период цена выросла всего на 4%. При этом самые дорогие билеты именно на комедию, рассказал генеральный продюсер Ildar Bakeev Entertainment Ильдар Бакеев: «Люди ходят в театр отдохнуть и, естественно, имеют определенные предпочтение.

Чем выше спрос, тем, видимо, выше цена на ходовые спектакли. Был такой спектакль "№13", в МХТ им. А. П. Чехова — это как раз комедия, причем с интересным сюжетом, да еще иностранная. Он был и до сих пор очень популярен, по-моему, больше 10 лет, и это комедия, которая востребована. Его популярность поддерживается "сарафанным радио": люди сходили, делятся, им нравится, и информация распространяется. Но бывают и неуспешные комедии».

Общая посещаемость столичных театров в течение сезона превысила 5 млн человек, об этом заявил глава департамента культуры Москвы. Это больше, чем в предыдущем сезоне на 5%. Столичные театры представили зрителям более 280 новых постановок.

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Дарья Мурыгина