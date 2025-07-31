В Крыму возникли сбои в работе мобильного интернета

В Крыму из-за обеспечения мер безопасности переставал работать мобильный интернет у крупных операторов связи — «Волна Мобайл», МТС и «Миранда Медиа». Как сообщили «Ъ» представители этих компаний, временные ограничения возможны из-за обеспечения мер безопасности. Сотовая связь при этом работала в штатном режиме.

Власти полуострова ситуацию пока не комментировали. Перед Новым годом местные чиновники предупреждали граждан о возможных отключениях интернета.

Напомним, 18 июля глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий распространять любые материалы, которые позволяют определить места размещения ПВО, последствия террористических атак и диверсий, а также фиксируют прилеты ракет и беспилотников.

Александр Дремлюгин, Симферополь