Полуостров скрывает последствия

Глава Крыма Сергей Аксенов 18 июля подписал указ, запрещающий распространять любые материалы, которые позволяют определить места размещения ПВО, последствия террористических атак и диверсий, а также фиксируют прилеты ракет и беспилотников. Еще два года назад власти полуострова предлагали ввести подобный запрет по всей стране, однако успеха не добились. К настоящему моменту ограничение действует уже как минимум в 17 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства Крыма, на территории республики запрещается распространять в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалы, координаты и любую другую информацию, позволяющую определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений, а также последствия терактов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий.

Аналогичный запрет касается материалов, на которых зафиксированы попадание, падение и детонация ракет, а также беспилотных летательных и морских роботизированных комплексов.

Как пояснил в своем Telegram-канале Сергей Аксенов, указ принят для «общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов». В правительстве региона “Ъ” уточнили, что ответственность за несоблюдение указа планируется установить позже отдельным законом. Нарушителям будут грозить штрафы от 30 тыс. до 300 тыс. руб., добавили там.

Интересно, что ввести подобный запрет в Крыму предлагали еще два года назад. Тогда власти полуострова подготовили законопроект о введении в КоАП РФ новой статьи, подразумевающей ответственность за распространение информации о местоположении военных объектов, размещенных на территориях с особым правовым режимом (см. “Ъ” от 15 августа 2023 года). Параллельно еще более жесткую инициативу, предусматривающую ответственность вплоть до уголовной, разработали в Совете федерации (см. “Ъ” от 17 августа 2023 года). Однако ни один, ни другой законопроект в Госдуму в итоге внесен не был. Как пояснили источники “Ъ”, федеральный запрет был признан в администрации президента нецелесообразным.

С тех пор его вводят в отдельных регионах.

По подсчетам “Ъ”, помимо Крыма, распространение кадров с последствиями прилетов является правонарушением уже как минимум в 17 субъектах РФ.

Первыми в 2024 году запрет ввели власти Ленинградской и Курской областей, чуть позже — Санкт-Петербурга и Адыгеи, а также Калужской и Тульской областей. В 2025 году список пополнили Волгоградская, Астраханская, Владимирская, Ивановская и Тверская области. Среди последних регионов, присоединившихся к запрету,— Калмыкия (3 июня), Пензенская (6 июня), Псковская (8 июля), Ульяновская, Орловская (обе — 9 июля) и Тамбовская области (15 июля).

В большинстве субъектов ограничение вводится решением оперативного штаба (его возглавляет губернатор), а ответственность устанавливается местным административным кодексом. Размеры штрафов зависят от региона — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. для физических лиц и от 50 тыс. до 1 млн руб. для юридических (см. “Ъ” от 9 июня). В отдельных субъектах механизм устроен иначе: запрет включен в число мер, которые принимаются для реализации указа президента от 19 октября 2022 года (этим документом были установлены уровни «реагирования» и «готовности»), а ответственность предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, власти Крыма решили установить запрет в рамках наращивания усилий в сфере безопасности и борьбы с пособниками врага: за последние полгода в республике было задержано более 30 человек по обвинению в государственной измене или подготовке диверсий.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Андрей Прах